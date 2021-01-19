Администрация Путина изучит документы Минздрава об аутсорсинге тагильской «скорой»

Администрация Путина изучит документы Минздрава об аутсорсинге тагильской «скорой»

Сегодня, 09:58ОбществоЕвгения СафинаPhoto: 1mediainvest.ru
Администрация президента РФ Владимира Путина продлила срок рассмотрения обращения работников тагильской «скорой» для изучения документов областного Минздрава.

В ответ на письмо президенту управление РФ по работе с обращениями граждан и организаций сообщило, что в заявлении содержатся достаточные сведения и материалы о результатах рассмотрения Минздравом и правительством Свердловской области.

Сейчас администрация запросила документы и материалы «для объективного и всестороннего рассмотрения». В связи с этим, срок рассмотрения обращения тагильских медиков от 15 января продлен на 30 дней.

Ответ будет направлен нам до 15 марта этого года,рассказал редакции TagilCity.ru член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников.

Напомним, работники скорой помощи Нижнего Тагила обратились к Путину с просьбой осуществить проверку законности перевода на аутсорсинг.

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