Адвокат опального Сергия: монастырь передавал епархии Екатеринбурга миллионы рублей

Кроме того, сообщается о автомобиле Toyota Camry, который тоже был передан митрополиту Евгению Кульбергу. По информации защитника, автомобиль был записан на одну из послушниц обители. Также у Бабикова есть информация о других транспортных средствах, которые передавались священнослужителям.