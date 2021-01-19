Адвокат опального Сергия: монастырь передавал епархии Екатеринбурга миллионы рублей

Адвокат опального Сергия: монастырь передавал епархии Екатеринбурга миллионы рублей

Сегодня, 15:28ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Адвокат экс-схиигумена Сергия заявил о миллионах рублей и иномарке, переданных Екатеринбургской епархии Среднеуральским монастырем.

Защитник Сергия Павел Бабиков рассказал, что до лета 2020 года Среднеуральский женский монастырь передавал в епархию Екатеринбурга денежные средства.

Речь идет о крупных суммах. Миллионы рублей, сказал адвокат.

Кроме того, сообщается о автомобиле Toyota Camry, который тоже был передан митрополиту Евгению Кульбергу. По информации защитника, автомобиль был записан на одну из послушниц обители. Также у Бабикова есть информация о других транспортных средствах, которые передавались священнослужителям.

Сообщается, что в обитель приходили люди из Екатеринбургской епархии и просили деньги. Некоторые средства переводили официально, часть неофициально.

Сейчас необходимо документальное подтверждение. Мы не хотели заявлять о подобных инцидентах, пока Сергия не начали ставить вровень с Алексеем Навальным. Ведется диалог с теми, кто может подтвердить факт передачи средств. О нарушении закона речь не ведется, сообщил Бабиков.

Кроме того юрист отметил, что нельзя однозначно судить об обвинениях в склонении к суициду. Для этого должны быть привлечены религиоведы. Так как обычный человек и верующий по разному трактуют тексты проповеди.

Напомним, в декабре суд Москвы отправил опального отца Сергия на два месяца под арест. Его обвиняют в склонении к совершению самоубийства и самоуправстве. Следственный комитет начал организовывать массовые допросы. Сообщается, что СК планирует вызвать до пятисот монашек для дачи показаний.

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