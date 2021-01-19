Признание убийцы и самая красивая школьница. Итоги дня в Свердловской области

12-летний житель Нижнего Тагила Кирилл Щекутов был найден в Серове. Накануне он поссорился с отцом из-за уроков и ушел из дома на ГГМ. Он обратился к серовским полицейским за помощью, когда устал гулять по улицам города. Как выяснилось, мальчик приехал в город на электричке. Деньги он взяли из копилки у себя дома. В причинах произошедшего будут разбираться сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.