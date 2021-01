Признание убийцы и самая красивая школьница. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 19 января.

В Екатеринбурге в еще одном преступлении сознался мужчина, который проходит обвиняемым по делу о нападении на женщину. Тогда жительнице столицы Урала нападавший отрезал пыльцы, во время попытки убийства. Была установлена личность мужчины. Им оказался 25-летний переводчик с японского и художник. У задержанного дома был найден арсенал ножей. По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый сознался в убийстве 17-летней девушки на Широкой речке 8 сентября 2020 года. Отрезавший пальцы женщине в Екатеринбурге мужчина сознался в еще одном преступлении 10-летняя жительница Екатеринбурга победила в конкурсе красоты «Мисс Мира 2021», проходившем в ресторане Москвы. Она завоевала гран-при конкурса. Статуэтку и грамоту за победу в номинации «Лучшая детская модель» ей вручил лично Вячеслав Зайцев. В Instagram девочка поблагодарила организаторов конкурса и сообщила, что будет с честью носить почетный титул. 10-летняя школьница из Екатеринбурга победила на конкурсе «Мисс Мира 2021» 12-летний житель Нижнего Тагила Кирилл Щекутов был найден в Серове. Накануне он поссорился с отцом из-за уроков и ушел из дома на ГГМ. Он обратился к серовским полицейским за помощью, когда устал гулять по улицам города. Как выяснилось, мальчик приехал в город на электричке. Деньги он взяли из копилки у себя дома. В причинах произошедшего будут разбираться сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Устал и пришел в полицию: пропавший 12-летний тагильский подросток найден в Серове В Нижнем Тагиле установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки с 18 на 19 января в городе зарегистрировано 53 случая COVID-19. До этого наивысший показатель фиксировался с 3 на 4 декабря 2020 года, тогда был выявлен 41 случай заражения. В общей сложности за весь период коронавирусной пандемии в Нижнем Тагиле заболели 3 943 человека. В Нижнем Тагиле новый рекорд по заболеваемости COVID-19: за сутки выявлено 53 случая

