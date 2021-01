В Нижнем Тагиле открылись два новых детских сада на ГГМ

Сегодня в Нижнем Тагиле открылись детсады № 210 и № 211 на Гальянке, сообщает пресс-служба администрации города.

Пока наполняемость детских садов около 50%, к концу января учреждения будут принимать 170 и 90 детей соответственно. Детский сад на Уральском проспекте, 93 является уникальным, там сформированы четыре группы, две из которых разновозрастные, отметила директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова. В новом учреждении на улице Удовенко, 4 будет восемь групп, две из них ясельные. Кроме того, после лицензирования откроется третий детсад на Уральском проспекте, 32. Все объекты построены в рамках национальной программы «Демография». Сегодня мы посмотрели, как организован процесс в новых детских садах, увидели реакцию детей. По их смеху и веселым лицам видно, что им нравится. И это самое главное,сказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, который присутствовал на открытии. Напомним, в Нижнем Тагиле выбраны площадки для строительства еще трех детских садов и школы. Два из них построят в микрорайоне Приречный и один на Руднике имени 3 Интернационала. В Нижнем Тагиле выбраны площадки для строительства трех детских садов и школы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter