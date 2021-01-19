В Нижнем Тагиле открылись два новых детских сада на ГГМ

Детский сад на Уральском проспекте, 93 является уникальным, там сформированы четыре группы, две из которых разновозрастные, отметила директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова. В новом учреждении на улице Удовенко, 4 будет восемь групп, две из них ясельные.