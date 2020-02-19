Обвиняемый по делу Голунова экс-полицейский дал признательные показания

Он признает вину, а также утверждает, что его заставил подкинуть наркотические вещества журналисту его начальник — Игорь Ляховец, который также был задержан. Об этом изданию сообщил Алексей Коврижкин, адвокат Ляховца.

Журналиста Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в июне 2019 года. Позднее уголовное дело против него было прекращено, так как улик для доказательства вины было недостаточно. Инцидент спровоцировал широкий общественный резонанс. В результате были уволены несколько офицеров из органов. В конце января 2020 года пятеро бывший сотрудников МВД были заключены под стражу. Ивану Голунову прокуратура принесла извинения за незаконное уголовное преследование.