Верхнесалдинское ООО «Санкос» задолжало семерым работникам 540 тысяч рублей

С 2018 года предприятие проходило процедуру банкротства, и на сегодняшний день оно прекратило свою деятельность. Все трудовые договоры с сотрудниками были прерваны. Однако фирма не выплатила семерым сотрудникам зарплату общей суммой 540 тысяч рублей.