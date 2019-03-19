Верхнесалдинское ООО «Санкос» задолжало семерым работникам 540 тысяч рублей
Сегодня, 17:36ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Обанкротившееся ООО «Санкос» в Верхней Салде выплатило семерым работникам 540 тысяч рублей зарплаты только после решения суда.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
С 2018 года предприятие проходило процедуру банкротства, и на сегодняшний день оно прекратило свою деятельность. Все трудовые договоры с сотрудниками были прерваны. Однако фирма не выплатила семерым сотрудникам зарплату общей суммой 540 тысяч рублей.
Прокуратура направила в суд материалы для рассмотрения вопроса о погашении ООО «Санкос» задолженности по зарплате перед бывшими работниками. После решения суда компания погасила долг, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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