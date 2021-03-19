Премию «Золотое перо России» получил свердловский журналист Александр Левин

В первую очередь благодарен своему отцу — военному корреспонденту, фронтовику, прошедшему в годы Великой Отечественной войны «с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом» от Ржева до Берлина. Именно он привил мне любовь к журналистики и всегда для меня был, есть и будет настоящей Легендой! написал Левин на своей странице в Facebook.