Спектакль нижнетагильского драматического театра прошел отбор на престижный фестиваль
Спектакль «О любви» драматического театра Нижнего Тагила стал участником престижного фестиваля «Артмиграция», сообщает «Тагильский рабочий».
Экспертным советом фестиваля был определен состав участников 2020 года. При благоприятной эпидемиологической обстановке мероприятие пройдет в Москве с 14 по 21 сентября.
Спектакль «О любви» по расскажу А. П. Чехова прошла 19 апреля 2019 года. Его созданием занималась постановочная группа из Санкт-Петербурга.
На сегодняшний день спектакль уже получил два диплома фестиваля «Ирбитские подмостки»: «Лучший актерский ансамбль» и «За прорыв к новой театральной реальности».
Ранее спектакль вошел в афишу фестиваля «Браво!». Он был перенесен с весны на осень.
До введения режима самоизоляции постановочная группа работала над новым спектаклем «Мертвые души» Николая Гоголя. Планировалось, что премьера состоится 10 апреля, но из-за пандемии коронавируса, она была перенесена на более позднее время.