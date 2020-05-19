Спектакль нижнетагильского драматического театра прошел отбор на престижный фестиваль

Экспертным советом фестиваля был определен состав участников 2020 года. При благоприятной эпидемиологической обстановке мероприятие пройдет в Москве с 14 по 21 сентября.

Спектакль «О любви» по расскажу А. П. Чехова прошла 19 апреля 2019 года. Его созданием занималась постановочная группа из Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день спектакль уже получил два диплома фестиваля «Ирбитские подмостки»: «Лучший актерский ансамбль» и «За прорыв к новой театральной реальности».

Ранее спектакль вошел в афишу фестиваля «Браво!». Он был перенесен с весны на осень.