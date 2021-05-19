Дебошир с ножом у школы и 30 котов в квартире. Итоги дня в Свердловской области

Дебошир с ножом у школы и 30 котов в квартире. Итоги дня в Свердловской области
Дебошир с ножом у школы и 30 котов в квартире. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 18:39ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 19 мая.

Соседи пожаловались на свою 80-летнюю соседку в Нижнем Тагиле. У бабушки дома живут 30 кошек и котов. Зоозащитники узнали об этом, но не сразу смогли попасть в квартиру. Старушку долго уговаривали, но в результате неравнодушные граждане смогли увидеть квартиру. Сейчас для животных ищут новых хозяев. Сама пенсионерка также нуждается в помощи. Она не посещала врачей, несмотря на свой возраст.

В Свердловской области прошел град, размером с куриное яйцо. Пострадал ребенок, ему пробило до крови голову. Осадки были замечены в Бисерти и Михайловсе. Также сообщается, что у многих садоводов побило саженцы.

Приостановлено строительство второго корпуса Центра медицины катастроф в Екатеринбурге. Из-за ошибок подрядчика ООО «АБСК-Изоляционные системы» договор на сумму 236 миллионов рублей был расторгнут в одностороннем порядке. Организация допустила отклонения от проекта при возведении фундамента строения. По заданию, подрядчик был обязан построить четырехэтажное здание и облагородить территорию на участке более 20 тысяч квадратных метров.

В Екатеринбурге пьяный полуголый мужчина с ножом попытался пройти на территорию школы №81 на улице Избирателей. Его не пустил охранник. Мужчина начал кричать и обещал сжечь детей. Происходящее увидели ученики, у которых к тому моменту закончились занятия. К месту происшествия был направлен наряд Росгвардии, который задержал дебошира.

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