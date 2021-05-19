Дебошир с ножом у школы и 30 котов в квартире. Итоги дня в Свердловской области

Соседи пожаловались на свою 80-летнюю соседку в Нижнем Тагиле. У бабушки дома живут 30 кошек и котов. Зоозащитники узнали об этом, но не сразу смогли попасть в квартиру. Старушку долго уговаривали, но в результате неравнодушные граждане смогли увидеть квартиру. Сейчас для животных ищут новых хозяев. Сама пенсионерка также нуждается в помощи. Она не посещала врачей, несмотря на свой возраст.