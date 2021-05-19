Для погубившей друга в аварии екатеринбурженки потребовали 7 лет тюрьмы

Для погубившей друга в аварии екатеринбурженки потребовали 7 лет тюрьмы
Для погубившей друга в аварии екатеринбурженки потребовали 7 лет тюрьмы
Сегодня, 10:00ОбществоФото: ГИБДД Екатеринбурга
Для погубившей друга в аварии 28-летней екатеринбурженки потребовали наказание в виде 7 лет лишения свободы. Свою вину она так и не признала.

В Екатеринбурге начался суд над девушкой - водителем, которая находясь в состоянии алкогольного опьянения угодила в ДТП, где погиб ее 29-летний друг.

Прокурор потребовал семь лет лишения свободы для жительницы Екатеринбурга, севшей за руль в нетрезвом виде.

Мама погибшего парня рассказала, то свою вину екатеринбурженка так и не признала. Как и то, что была пьяна.

Утверждает, что была трезвая, хотя все доказано экспертами и свидетелями. Все удивлены, рассказала женщина Е1.

Приговор огласят в четверг, 20 мая.

Напомним, водителю, сбившему насмерть мужчину и его малолетнего сына на улице Техническая в Екатеринбурге 14 декабря 2020 года, грозит до 7 лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в суд.

Сюжеты:
Екатеринбург
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