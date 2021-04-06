За смертельное ДТП с рухнувшим краном свердловская компания заплатит 6 миллионов

За смертельное ДТП с рухнувшим краном по решению суда свердловская компания заплатит 6 миллионов рублей. В декабре 2019 года 16-тонная гусеница крана выпала на дорогу и приземлилась прямо на машины.

После жуткой аварии, произошедшей 16 декабря на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, суд Каменска-Уральского принял решение взыскать 6 миллионов рублей с виновных за падение 16-тонного крана на автомобили. Напомним, гусеница упала на дорогу во время движения и придавила две машины. В результате аварии скончался водитель внедорожника «УАЗ-Патриот». За жизнь 22-летнего пассажира внедорожника долгое время боролись врачи. В итоге молодой человек остался инвалидом. Также в результате ДТП пострадала отечественная легковушка. Как сообщает Е1, по решению суда коммерсанты — ответчики по гражданскому иску (фирма «Атомстройспецтехника» и хозяин МАЗа) обязаны выплатить 2 миллиона оставшемуся в живых, но ставшему инвалидом мужчине. Еще 4 миллиона — вдове погибшего водителя «УАЗа» и его 5-летнему сыну. Компенсацию разделили между двумя организациями. Напомним, из-за аварии на 48-м километре дороги Екатеринбург — Тюмень, в которой 14 марта погибло пять человек, полиция возбудила уголовное дело. После смертельного ДТП с грузовиком на Тюменском тракте возбуждено уголовное дело

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