Тагильчане предложили дополнения к виду будущей стелы «Город трудовой доблести»

В обсуждении разработки художественного решения стелы «Город трудовой доблести», которое прошло 18 мая, приняли участие архитекторы, представители Совета ветеранов Нижнего Тагила и администрации, искусствоведы, а также студенты пединститута.
Жители города обговорили важные темы и сюжеты, которые необходимо отразить при создании стелы.
В конце этой недели в Нижний Тагил из Москвы прилетает авторская группа РВИО, которая будет работать над эскизом мемориала. Архитектор, скульптор и автор проекта на основе типового решения и предоставленных городом предложений начнут создавать дизайн-проект стелы. После его утверждения специалисты сформируют техническое задание на ее изготовление, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
По итогам дискуссий было предложено включить в плоскость самой стелы герб города и текст Указа Президента РФ о присвоении Нижнему Тагилу почетного звания. На внутренней плоскости мемориального комплекса предложено разместить инфографику с информацией о заслугах Нижнего Тагила в победе над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
Думаю, что специалисты прилетят сюда, сориентируются на месте. Будем убеждать, чтобы все те предложения, которые мы сегодня сформулировали, были учтены, резюмировал глава города Владислав Пинаев.
Разместится памятный монумент на Привокзальной площади, именно это за это место проголосовало большинство тагильчан.
Напомним, в начале апреля завершена техническая часть проекта комплексного благоустройства Привокзальной площади в Нижнем Тагиле, где расположится стела «Город трудовой доблести». Общая площадь проектирования составит более 48 тысяч квадратных метров.