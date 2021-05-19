Тагильчане предложили дополнения к виду будущей стелы «Город трудовой доблести»

В конце этой недели в Нижний Тагил из Москвы прилетает авторская группа РВИО, которая будет работать над эскизом мемориала. Архитектор, скульптор и автор проекта на основе типового решения и предоставленных городом предложений начнут создавать дизайн-проект стелы. После его утверждения специалисты сформируют техническое задание на ее изготовление, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.