Здание бывшего «Тагилбанка» вновь выставлено на торги

На данный момент стоимость нежилого десятиэтажного здания «Тагилбанка» площадью 8,5 тысяч квадратных метров, а также земельный участок площадью 6,7 тысяч квадратных метров по адресу: Нижний Тагил, улица Ломоносова, 2А оцениваются в 69 миллионов рублей.
Также на торги выставлено еще одно двухэтажное помещение площадью 206 квадратных метров на улице Тагильская, 35.
Кроме того, на торги выставлены два автомобиля банка «Есаул», наборы офисной и мягкой мебели, сортировщики банкнот, принтер и порядка двух десятков банкоматов.
Торги пройдут с 24 июня по 1 сентября 2021 года, каждый месяц размер цены продажи лотов от начальной цены будет снижаться.
Напомним, в мае 2020 года в Нижнем Тагиле на аукционе продано три помещения, принадлежащих обанкротившемуся «Тагилбанку». Главный офис банка площадью 8,5 тысяч квадратных метров является самым дорогим имуществом, год назад он оценивался в более, чем 300 миллионов рублей.