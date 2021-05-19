Здание бывшего «Тагилбанка» вновь выставлено на торги

Напомним, в мае 2020 года в Нижнем Тагиле на аукционе продано три помещения, принадлежащих обанкротившемуся «Тагилбанку». Главный офис банка площадью 8,5 тысяч квадратных метров является самым дорогим имуществом, год назад он оценивался в более, чем 300 миллионов рублей.