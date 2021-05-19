Здание бывшего «Тагилбанка» вновь выставлено на торги

Здание бывшего «Тагилбанка» вновь выставлено на торги
Здание бывшего «Тагилбанка» вновь выставлено на торги
Сегодня, 14:48ОбществоФото: Яндекс.Карты
Здание обанкротившегося «Тагилбанка» на улице Ломоносова общей площадью свыше 8,5 тысячи квадратных метров вновь выставлено на торги.

На данный момент стоимость нежилого десятиэтажного здания «Тагилбанка» площадью 8,5 тысяч квадратных метров, а также земельный участок площадью 6,7 тысяч квадратных метров по адресу: Нижний Тагил, улица Ломоносова, 2А оцениваются в 69 миллионов рублей.

Также на торги выставлено еще одно двухэтажное помещение площадью 206 квадратных метров на улице Тагильская, 35.

Кроме того, на торги выставлены два автомобиля банка «Есаул», наборы офисной и мягкой мебели, сортировщики банкнот, принтер и порядка двух десятков банкоматов.

Торги пройдут с 24 июня по 1 сентября 2021 года, каждый месяц размер цены продажи лотов от начальной цены будет снижаться.

Напомним, в мае 2020 года в Нижнем Тагиле на аукционе продано три помещения, принадлежащих обанкротившемуся «Тагилбанку». Главный офис банка площадью 8,5 тысяч квадратных метров является самым дорогим имуществом, год назад он оценивался в более, чем 300 миллионов рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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