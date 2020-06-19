«Ждала три года». Две сироты получили ключи от новых квартир в Нижнем Тагиле
На этой неделе две тагильчанки получили ключи от квартир в десятиэтажке на улице Тимирязева, 30 в рамках программы предоставления жилья для детей-сирот. Среди счастливиц — Светлана Панютина. Она рассказала TagilCity.ru, как добивалась предоставления жилплощади и довольна ли квартирой.
Фон жилищного строительства Свердловской области приобрел для детей-сирот Нижнего Тагила 14 квартир. Жилое помещение предоставляется в рамках программы по обеспечению детей, оставшихся без попечения родителей. Учитываются нормы по размеру жилплощади — не менее 15 квадратных метром на одного человека.
Официальное вручение ключей от долгожданной квартиры прошло в медицинских масках и перчатках с соблюдением всех санитарно гигиенических норм безопасности в период пандемии.
Квартиру тагильчанка ждала три года.
Обращалась в опеку, в администрацию по сироте. Собирала свидетельство о смерти отца и матери, свидетельство о рождении мое, чтоб точно было, что я дочь, справка с места жительства, паспорт и копии,говорит Светлана.
Трудности возникли после смены фамилии, ведь девушка была вынуждена заново собирать и подавать справки, документы и копии.
Потом, если меняешь фамилию, опять приносишь паспорт свой и мужа, свидетельство о браке и копии,сообщила Светлана.
Квартира предоставляется без мебели. Однако там сделан простой ремонт, а также установлены счетчики, газовая плита, ванная.
Дом десятиэтажный, сдан в эксплуатацию в 2019 году. Во дворе — спортплощадка для детей и взрослых, в подъезде — грузо-пассажирский лифт. Внутри квартиры разграниченное пространство с комнатой и кухней.
С 2010 года фонд жилищного строительства Свердловской области выделил квартиры более более шести тысячам человек, оставшихся без попечения родителей. Для строительства квартир для детей-сирот в 2019 году было подготовлено 1,2 миллиарда рублей. Из них 977 миллионов было направлено из областного бюджета, 241 миллион выделен из федеральной казны. Фонд уже приобрел для жителей Нижнего Тагила 14 квартир, в планах на этот год — еще 60.