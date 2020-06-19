«Ждала три года». Две сироты получили ключи от новых квартир в Нижнем Тагиле

Фон жилищного строительства Свердловской области приобрел для детей-сирот Нижнего Тагила 14 квартир. Жилое помещение предоставляется в рамках программы по обеспечению детей, оставшихся без попечения родителей. Учитываются нормы по размеру жилплощади — не менее 15 квадратных метром на одного человека.

Официальное вручение ключей от долгожданной квартиры прошло в медицинских масках и перчатках с соблюдением всех санитарно гигиенических норм безопасности в период пандемии.

Квартиру тагильчанка ждала три года.

Обращалась в опеку, в администрацию по сироте. Собирала свидетельство о смерти отца и матери, свидетельство о рождении мое, чтоб точно было, что я дочь, справка с места жительства, паспорт и копии,говорит Светлана.

Трудности возникли после смены фамилии, ведь девушка была вынуждена заново собирать и подавать справки, документы и копии.

Потом, если меняешь фамилию, опять приносишь паспорт свой и мужа, свидетельство о браке и копии,сообщила Светлана.

Квартира предоставляется без мебели. Однако там сделан простой ремонт, а также установлены счетчики, газовая плита, ванная.

Дом десятиэтажный, сдан в эксплуатацию в 2019 году. Во дворе — спортплощадка для детей и взрослых, в подъезде — грузо-пассажирский лифт. Внутри квартиры разграниченное пространство с комнатой и кухней.