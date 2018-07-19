Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Народные дружинники Асбеста могут претендовать на зарплату в 25 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1461237883 41318313

Народные дружинники Асбеста могут претендовать на зарплату в 25 тыс. рублей

Сегодня, 14:25Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Госдолг Свердловской области вырос на 7 млрд рублей