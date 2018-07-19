Народные дружинники Асбеста могут претендовать на зарплату в 25 тыс. рублей

Народные дружинники Асбеста будут получать заработную плату в размере от 15 до 25 тыс. рублей, об этом сказано в постановлении, подписанном главой города Натальей Тихоновой.
Администрация Асбеста разместила на официальном сайте города постановление № 338-ПА от 13 июля, подписанное Натальей Тихоновой. Согласно постановлению, членам народной дружины Асбеста устанавливается заработная плата в размере от 15 до 25 тыс. рублей.
В документе сказано, что оплата полагается народным добровольцам, участвующим в охране общественного порядка на территории Асбестовского городского округа и зарегистрированным в региональном реестре народной дружины и общественных объединений правоохранительной направленности Свердловской области, но не более двух раз в год.
Для того чтобы получить вознаграждение, необходимо предоставить помимо стандартного набора документов ходатайство Асбестовского городского округа и заявление командира народной дружины.
В постановлении сказано, что в предоставлении выплат может быть отказано. Решение о выплате денежных средств или об отказе принимает комиссия, формируемая в Муниципальном бюджетном учреждении Асбестовского городского округа «Центр спасения».