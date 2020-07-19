В Екатеринбург из Азербайджана прибыл вывозной борт со свердловчанами
Сегодня, 15:51ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Екатеринбург из Азербайджана накануне вечером на вывозном борту были доставлены 146 россиян, сообщает «Областная газета».
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По прилету в аэропорт 74 пассажира были доставлены в обсерватор, где им предстоит сдать тесты на коронавирус. Пробудут они там до тех пор, пока не будет получен отрицательный результат. Остальные пассажиры убыли в свои регионы проживания.
На этой неделе в Екатеринбург также прибыл вывозной борт из ОАЭ. В Кольцово был доставлен 51 человек, из них 17 свердловчан. Все уральцы были отправлены на изоляцию под медицинское наблюдение по месту жительства.
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