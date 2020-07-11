В Екатеринбурге ожидается прибытие вывозного борта с россиянами из Армении
Сегодня, 17:54ТранспортФото: 1mediainvest.ru
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Согласно расписанию вывозных рейсов в Россию, опубликованном на официальном канале Минсвязи, в Екатеринбург из Еревана ожидается прибытие вывозного борта с россиянами. Пока номер и время рейса не уточняются.
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Чтобы зарезервировать место, необходимо подать заявление на предварительную регистрацию. Оплата билетов доступна только тем пассажирам, которые попали в список и зарегистрировались на конкретный рейс через портал «Госуслуг». Посадка в самолет также осуществляется по спискам регистрации.
Ранее стало известно, что возобновляется международное авиасообщение после 15 июля. Однако на первом этапе будет разрешено летать не во все страны.
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