В Екатеринбурге ожидается прибытие вывозного борта с россиянами из Армении

Чтобы зарезервировать место, необходимо подать заявление на предварительную регистрацию. Оплата билетов доступна только тем пассажирам, которые попали в список и зарегистрировались на конкретный рейс через портал «Госуслуг». Посадка в самолет также осуществляется по спискам регистрации.