В Екатеринбург прибыл вывозной рейс из Еревана с уральцами на борту
Сегодня, 08:36ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбург в аэропорт Кольцово прибыл вывозной рейс «Уральских авиалиний» с россиянами на борту, сообщают «РИА-Новости».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Согласно данным аэропорта, самолет совершил посадку сегодня в 3.42. До этого часть пассажиров судна была доставлена в Новосибирск.
В авиакомпании уточнили, что на рейс было зарегистрировано 195 пассажиров, из них 101 человек прибыл в Екатеринбург.
Это уже второй эвакуационный рейс из Еревана, направленный на вывоз россиян. До этого, 3 мая, был выполнен вывозной рейс из Еревана в Сочи.
С 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключением стали вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные.
Ранее в Екатеринбург прибыли рейсы из Нью-Йорка, Душанбе и Индии.
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