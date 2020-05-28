В Екатеринбург прибыл вывозной рейс из Еревана с уральцами на борту

Согласно данным аэропорта, самолет совершил посадку сегодня в 3.42. До этого часть пассажиров судна была доставлена в Новосибирск.

В авиакомпании уточнили, что на рейс было зарегистрировано 195 пассажиров, из них 101 человек прибыл в Екатеринбург.

Это уже второй эвакуационный рейс из Еревана, направленный на вывоз россиян. До этого, 3 мая, был выполнен вывозной рейс из Еревана в Сочи.

С 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключением стали вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные.