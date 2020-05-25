В Екатеринбург из Нью-Йорка на вывозном борту доставлены 16 свердловчан
Сегодня, 12:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбург из Нью-Йорка прибыли 16 уральцев на вывозном борту, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Все они помещены в обсерватор. Там они проведут 14 дней под наблюдением медиков.
Накануне пассажиры прилетели в Уфу. Свердловчане из столицы Башкирии были доставлены в родной регион.
Ранее из Индии в Екатеринбург была доставлена семья с годовалым ребенком.
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