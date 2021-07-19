Блогер Илья Варламов раскритиковал участников крёстного хода в Екатеринбурге

Блогер Илья Варламов раскритиковал участников крёстного хода в Екатеринбурге
Блогер Илья Варламов раскритиковал участников крёстного хода в Екатеринбурге
Сегодня, 14:38ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Илья Варламов критически отнёсся к проведению несогласованного крёстного хода, который состоялся в Екатеринбурге 18 июля 2021 года несмотря на запрет региональных властей.

Несмотря на новую волну коронавируса в стране россияне вместо того, чтобы соблюдать индивидуальные средства защиты, вместе с детьми идут на массовые мероприятия, к тому же несогласованные, пишет в своём блоге Варламов.

Блогер заметил, что соблюдение дистанции и масочного режима во время массовых мероприятий интересует не многих. Как и в 2020 году, большинство людей шли без средств индивидуальной защиты.

Также Варламов добавил, что сложно спорить с двойными стандартами власти относительно запретов массовых мероприятий. В качестве примера он привёл протесты граждан, разгонявшиеся силовиками, и одобренные властями «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Варламов подметил, что если раньше выражение «несанкционированная массовая акция» использовалось разве что в контексте протестов, митингов и пикетов, то сейчас оно стало включать в себя и крёстные ходы.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил проведение крёстного хода. Однако екатеринбургский митрополит возразил, что всё равно пойдёт на мероприятие. Крёстный ход прошёл от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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