Один из подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной написал чистосердечное признание
Сегодня, 15:14ОбществоФото: страница в соцсети Марата Ахметвалиева
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Таксист из Челябинской области Марат Ахметвалиев, который вместе с Михаилом Федоровичем и его гражданской женой Екатериной Меньшиковой подозревается в убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной, написал чистосердечное признание, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Бумагу он передал на волю.
Я, Ахметвалиев Марат Мияссарьевич, признаюсь и полностью раскаиваюсь в том, что убил Ксению Каторгину и скинул ее в колодец. А Федорович и Меньшикова в этом не виноваты, я наносил удары ножом в область сердцапишет таксист.
Однако по мнению адвоката Сергея Колосовского, возможно, что чистосердечное признание лишь способ смягчить себе и сообщникам наказание. Также адвокат считает, что «цыганская чета» надавила на Ахметвалиева и заставила взять вину на себя.
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Фото: Ura.ru
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