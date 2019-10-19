Один из подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной написал чистосердечное признание

Я, Ахметвалиев Марат Мияссарьевич, признаюсь и полностью раскаиваюсь в том, что убил Ксению Каторгину и скинул ее в колодец. А Федорович и Меньшикова в этом не виноваты, я наносил удары ножом в область сердцапишет таксист.