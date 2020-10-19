Помощник президента и министр образования посетят Екатеринбург

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и министр образования РФ Валерий Фальков планируют прибыть на празднование.
В пресс-службе университета информацию подтверждать отказались.
Помимо гостей из Москвы, в университете также ожидают губернатора Евгения Куйвашева, полпреда президента на Урале Николая Цуканова и мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.
Напомним, в июне стало известно, что Уральский федеральный университет занял четвертую позицию рейтинге лучших вузов России по версии журнала Forbes.