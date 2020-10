Помощник президента и министр образования посетят Екатеринбург

На празднование, устроенное в Екатеринбурге в честь исполнения 100 лет УрФУ, прилетит помощник президента и министр образования, сообщает ЕАН с ссылкой на собственный источник.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и министр образования РФ Валерий Фальков планируют прибыть на празднование. В пресс-службе университета информацию подтверждать отказались. Помимо гостей из Москвы, в университете также ожидают губернатора Евгения Куйвашева, полпреда президента на Урале Николая Цуканова и мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Уральский ВУЗ вошел в топ-5 лучших университетов России по версии Forbes Напомним, в июне стало известно, что Уральский федеральный университет занял четвертую позицию рейтинге лучших вузов России по версии журнала Forbes.

