Помощник президента и министр образования посетят Екатеринбург

Помощник президента и министр образования посетят Екатеринбург

Сегодня, 13:09ОбществоPhoto: pixabay
На празднование, устроенное в Екатеринбурге в честь исполнения 100 лет УрФУ, прилетит помощник президента и министр образования, сообщает ЕАН с ссылкой на собственный источник.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и министр образования РФ Валерий Фальков планируют прибыть на празднование.

В пресс-службе университета информацию подтверждать отказались.

Помимо гостей из Москвы, в университете также ожидают губернатора Евгения Куйвашева, полпреда президента на Урале Николая Цуканова и мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.

Напомним, в июне стало известно, что Уральский федеральный университет занял четвертую позицию рейтинге лучших вузов России по версии журнала Forbes.

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