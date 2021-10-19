Массового смертельного отравления спиртом за 10 лет не было на Среднем Урале

За последние десять лет на территории Свердловской области не было случаев массовых смертей пациентов, поступивших в больницы с отравлением метиловым спиртом.

Ежегодно на территории региона медучреждения госпитализируют от 9 до 15 пациентов с диагнозом «отравление метиловым спиртом», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав. Среди данных пациентов летальность составляет 30%. Это объясняется тем, что граждане поступают после употребления большой дозы яда. Отмечается, что в Свердловской области каждый год регистрируются отравления метиловым спиртом, однако массовых инцидентов не было уже продолжительное время. Напомним, массовое отравление уральцев происходило с 7 по 14 октября 2021 года. На данный момент выявлено 18 смертельных случаев, от спирта с метанолом скончались 16 жителей Екатеринбурга, один тагильчанин и один житель Режа. Двое задержанных не признают своей вины. Задержанные продавцы спирта с метанолом в Екатеринбурге не признают своей вины

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