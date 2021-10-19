Массового смертельного отравления спиртом за 10 лет не было на Среднем Урале

Массового смертельного отравления спиртом за 10 лет не было на Среднем Урале
Массового смертельного отравления спиртом за 10 лет не было на Среднем Урале
Сегодня, 20:48ОбществоФото: 1MI
За последние десять лет на территории Свердловской области не было случаев массовых смертей пациентов, поступивших в больницы с отравлением метиловым спиртом.

Ежегодно на территории региона медучреждения госпитализируют от 9 до 15 пациентов с диагнозом «отравление метиловым спиртом», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав. Среди данных пациентов летальность составляет 30%. Это объясняется тем, что граждане поступают после употребления большой дозы яда.

Отмечается, что в Свердловской области каждый год регистрируются отравления метиловым спиртом, однако массовых инцидентов не было уже продолжительное время.

Напомним, массовое отравление уральцев происходило с 7 по 14 октября 2021 года. На данный момент выявлено 18 смертельных случаев, от спирта с метанолом скончались 16 жителей Екатеринбурга, один тагильчанин и один житель Режа. Двое задержанных не признают своей вины.

Сюжеты:
Отравление метиловым спиртом в Екатеринбурге
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