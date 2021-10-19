«Замкнутый круг»: уралец пожаловался на бездействие полиции из-за украденного iPhone

Телефон пропал 3 октября. По словам Кирилла, он вызвал «Яндекс.Такси» и к нему приехала машина бизнес-класса KIA K5. Выйдя из автомобиля, уралец заметил, что его телефон выпал из кармана и остался в салоне. Он начал кричать таксисту, однако тот лишь дал газу и уехал с места происшествия. Дома парень обнаружил, что его телефон оказался выключен.
4 октября он связался с техподдержкой «Яндекс.Такси», которой водитель заявил, что ничего не знает. Тогда Кирилл обратился в полицию. В один момент неизвестные включили телефон, и он, поскольку может пеленговаться, отправил координаты. Так Кирилл узнал, что «айфон» находится в ломбарде на улице Челюскинцев, 33. В полиции же заявили, что в рамках проверки они могут только поинтересоваться, есть ли в ломбарде нужный телефон, сообщает Е1.
Чтобы провести обыск, надо возбудить уголовное дело. А чтобы его возбудить, нужна доказательная база. Получается замкнутый круг,рассказал Кирилл
В ломбарде следователю заявили, что никто данный телефон не приносил, после чего он ушел. Сам Кирилл тоже приходил уточнять про смартфон, а также звонил, однако, по его словам, услышал лишь угрозы и мат в свой адрес. Теперь он предполагает, что его фото и номер стали известны сотрудникам после взлома телефона.
Желая доказать причастность таксиста к пропаже смартфона, Кирилл написал запрос в «Яндекс.Такси» и хотел получить геолокацию перемещений таксиста. На данный момент ответ получен не был. 14 октября телефон вновь дал знать о себе и прислал новое местонахождение — филиал ломбарда по адресу Попова, 13.
Но мы не можем просто пойти и забрать его. У нас уголовное дело не возбуждено,объяснил молодой человек.
В результате Кирилл написал жалобу на бездействие полиции в прокуратуру и начальнику ГУ МВД. Он переживает, что за время ожидания телефон уже разберут, после чего дело будет закрыто из-за отсутствия похищенного смартфона.
Ситуацию также прокомментировал водитель такси, отвозивший парня в тот день. По словам Эльвина, данный заказ он принял под конец смены. После того, как пассажир покинул салон, мужчина спокойно уехал. Он заявляет, что ему не махали вслед и не кричали с просьбой остановиться. Также это можно увидеть на камерах видеонаблюдения. Водитель предполагает, что Кирилл мог обронить телефон на улице. Сразу после этого мужчина принял другой заказ и отвез троих молодых мужчин. Затем его смена подошла к концу.
Эльвин заверил, что его машина стоит три миллиона, также он сам ходит с «айфоном», поэтому не видит смысла в проблемах на работе из-за чужих телефонов. На данный момент водителю закрыт доступ к выполнению заказов до окончания разбирательств, сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси».
Представители ломбарда также отрицают, что замешаны в данной истории. По словам владельца Петра, ломбард не принимает украденные телефоны. Чтобы отдать «айфон», нужно предоставить родную коробку и чек. Кирилл к ним пришел под видом покупателя. Также Пётр отметил его неадекватное поведение. После визита в ломбард нагрянули следователи.
Я попросил фотографию у следователей, я его узнал. Он потом звонил и извинялся, я обматерил его немного за то, что он невинных людей обвиняет, не разобравшись,рассказал мужчина.
По его словам, геолокация показывала Челюскинцев, 33, где расположено большое число ломбардов.
Напомним, за украденный на почте из сумки iPhone жительница Екатеринбурга отсудила 88,7 тысячи рублей у страховой компании «Росгосстрах».