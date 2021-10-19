«Замкнутый круг»: уралец пожаловался на бездействие полиции из-за украденного iPhone

Ситуацию также прокомментировал водитель такси, отвозивший парня в тот день. По словам Эльвина, данный заказ он принял под конец смены. После того, как пассажир покинул салон, мужчина спокойно уехал. Он заявляет, что ему не махали вслед и не кричали с просьбой остановиться. Также это можно увидеть на камерах видеонаблюдения. Водитель предполагает, что Кирилл мог обронить телефон на улице. Сразу после этого мужчина принял другой заказ и отвез троих молодых мужчин. Затем его смена подошла к концу.