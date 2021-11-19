О приглашении на третью прививку вместо QR-кода заявил екатеринбуржец

О приглашении на третью прививку вместо QR-кода заявил екатеринбуржец
О приглашении на третью прививку вместо QR-кода заявил екатеринбуржец
Сегодня, 13:10ОбществоФото: 1MI
Из-за проволочек в получении QR-кода житель Екатеринбурга написал жалобу на Госуслугах. Мужчина заявил, что вместо QR-кода ему прислали приглашение на еще одну прививку.

Первый компонент, по словам мужчины, он поставил в ТЦ 16 октября. Второй — 6 ноября. Он ожидал, что получит QR-код, однако Госуслуги предложили ему вести дневник самонаблюдений и затем 27 ноября пригласили на третью прививку. Мужчина возмущен, что ему нужен третий компонент, пишет Ура.ру.

В результате екатеринбуржец написал на Госуслугах жалобу. Однако ему пришел ответ, что сертификат будет сформирован после завершения курса вакцинации, но доказать, что курс завершен мужчина не может. Он отмечает, что уже несколько раз приходил в торговый центр, но медики четкого ответа не дают.

Мужчина рассказал, что пока везде предоставляет справки о пройденной вакцинации.

Напомним, ранее еще один житель Екатеринбурга рассказал, что после болезни ему не приходит QR-код.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Екатеринбург
Материалы по теме:
вакцинацияпрививкаЕкатеринбургкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы