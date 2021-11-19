О приглашении на третью прививку вместо QR-кода заявил екатеринбуржец

Из-за проволочек в получении QR-кода житель Екатеринбурга написал жалобу на Госуслугах. Мужчина заявил, что вместо QR-кода ему прислали приглашение на еще одну прививку.

Первый компонент, по словам мужчины, он поставил в ТЦ 16 октября. Второй — 6 ноября. Он ожидал, что получит QR-код, однако Госуслуги предложили ему вести дневник самонаблюдений и затем 27 ноября пригласили на третью прививку. Мужчина возмущен, что ему нужен третий компонент, пишет Ура.ру. В результате екатеринбуржец написал на Госуслугах жалобу. Однако ему пришел ответ, что сертификат будет сформирован после завершения курса вакцинации, но доказать, что курс завершен мужчина не может. Он отмечает, что уже несколько раз приходил в торговый центр, но медики четкого ответа не дают. Мужчина рассказал, что пока везде предоставляет справки о пройденной вакцинации. Напомним, ранее еще один житель Екатеринбурга рассказал, что после болезни ему не приходит QR-код. На невыдачу QR-кода после коронавируса пожаловался екатеринбуржец

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