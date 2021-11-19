Прославившийся отец-одиночка из Тагила перелез через забор и забрал сына из детсада

Многодетный отец-одиночка Сергей Максимов, который принял участие в передаче на Первом канале, перелез через забор и забрал младшего сына из детского сада № 77 во время тихого часа. До этого ребенка забирала пьяная сожительница Максимова, сообщил редакции TagilCity.ru знакомый с ситуацией источник.

Очевидец произошедшего запечатлел, как Сергей Максимов 15 октября в районе 14:00 ч. забирает ребенка из детского сада необычным способом. Видно, что Максимов перелез через забор, где находился уже одетый ребенок. Максимов, предположительно находясь в опьянении, вот таким образом забирал ребёнка из детского сада во время тихого часа, рассказал редакции TagilCity.ru знакомый с ситуацией источник. TagilCity.ru С его слов, днем ранее пьяная сожительница Сергея Максимова забрала мальчика из детского сада только в 18:30, после звонка воспитателя. Интересно, как органы опеки на всё это смотрят? Почему от них нет никаких комментариев после стольких статей? Создаётся ощущение, что всем затыкают рот, воспитатели тоже никак о таких ситуациях не сигнализируют, а ведь они не должны были отдавать ребёнка пьяной чужой женщине. Редакция TagilCity.ru обратилась в управление социальной политики № 21 в Нижнем Тагиле. Семья Максимовых, следует из ответа, состоит на учете как семья, находящаяся в социально-опасном положении. Отец и трое несовершеннолетних детей пребывают на социальном сопровождении комплексного центра соцобслуживания Свердловской области «Золотая осень». Проверка семьи Максимовых осуществляется специалистами управления и специалистами ГАУ «КЦСОН „Золотая осень“ города Нижний Тагил» в еженедельном режиме,говорится в ответе управления соцполитики. Информация о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в управление соцполитики № 21 не поступала, теперь специалисты отправили обращение в МАДОУ д/с «Детство» № 77. Напомним, Сергей Максимов после смерти жены проживает один с тремя несовершеннолетними сыновьями. Редакция TagilCity посетила семью и увидела грязь и беспорядок. Родственники многодетного отца сообщали, что мужчина часто находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После публикации детей изъяли из семьи, однако через некоторое время снова вернули. Смрад, плесень и мусор: как растил троих детей тагильчанин после смерти жены Сергей Максимов и его родственники приняли участие в программе «Мужское/женское» на Первом канале, где прозвучала информация, что многодетный отец может быть причастен к смерти своей жены. После этого за дело взялся Следственный комитет, а глава СКР будет контролировать ситуацию. Фактами о семье отца-одиночки из Нижнего Тагила займется Бастрыкин

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