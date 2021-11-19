Второй раз отказано тагильчанам в возбуждении уголовного дела турагента Забавиной

Второй раз отказано тагильчанам в возбуждении уголовного дела турагента Забавиной
Второй раз отказано тагильчанам в возбуждении уголовного дела турагента Забавиной
Сегодня, 19:15ОбществоФото: 1MI
Во второй раз отказали в полиции в возбуждении уголовного дела тагильчанам, пострадавшим от действий мошенницы-турагента Оксаны Забавиной.

Нам опять сказали, что собрано недостаточно доказательств, на некоторые запросы еще не пришли ответы, рассказала редакции TagilCity.ru одна из пострадавших Юлия.

По ее словам, Забавину так никто и не допросил, так как мошенница до сих пор скрывается.

На действия Оксаны Забавиной в полицию Нижнего Тагила поступило порядка 20 заявлений, пояснили редакции в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В настоящее время полицейские продолжают проверочные мероприятия, собирается вся необходимая доказательная база, по окончании проверки будет вынесено обоснованное процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Напомним, 14 тагильчан, пострадавших от мошенницы Оксаны Забавиной, написали коллективную жалобу в прокуратуру после того, как им отказали в полиции в возбуждении уголовного дела. После этого дело было возвращено на доработку.

Жалобы на Забавину начали поступать в конце августа 2021 года. Она «кинула» несколько десятков человек, которые к ней обратились. Собрав деньги за несуществующие туры и билеты на самолеты, она перестала выходить на связь.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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