Куйвашев о словах президента о метро в Екатеринбурге: «Второй ветке быть!»
Вчера, 20:04ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области написал на своей странице в Instagram о заявлении президента, касающегося строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Куйвашев написал, что екатеринбуржцы давно ждут появления новых станций метро.
Теперь, как мне кажется, у нас появилась уверенность, что второй ветке метро быть, написал глава региона.
Сегодня вопрос о второй ветке метро в уральской столице был задан президенту в ходе пресс-конференции. Путин пояснил, что этот вопрос должны рассмотреть региональные власти, но если реализовать проект невозможно, то это будет возможно при федеральной поддержке.
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