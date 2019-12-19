Куйвашев о словах президента о метро в Екатеринбурге: «Второй ветке быть!»

Теперь, как мне кажется, у нас появилась уверенность, что второй ветке метро быть, написал глава региона.

Сегодня вопрос о второй ветке метро в уральской столице был задан президенту в ходе пресс-конференции. Путин пояснил, что этот вопрос должны рассмотреть региональные власти, но если реализовать проект невозможно, то это будет возможно при федеральной поддержке.