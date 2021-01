Водитель тагильской скорой вышел перед Куйвашевым на пикет против аутсорсинга

20 января водитель скорой помощи Нижнего Тагила вышел с плакатом против аутсорсинга на одиночный пикет перед губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

20 января с визитом в Нижний Тагил приехал глава региона. В здании администрации города, где проходило совещание по празднованию 300-летия Нижнего Тагила, его встретил с плакатом против аутсорсинга член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников. Я приехал к администрации, чтобы пикетировать перед губернатором,рассказал активист редакции TagilCity.ru. Куйвашев приехал раньше назначенного срока, поэтому до заседания Смольников не смог его увидеть. Медик планирует дождаться губернатора после того, как тот закончит запланированные мероприятия в мэрии. По словам активиста, его завели в здание администрации. Photo: Михаил Смольников Напомним, несмотря на протесты, в Нижнем Тагиле почти все медики скорой помощи подписали трудовой договор по переходу на аутсорсинг с ООО «РТ-Социальная сфера».

