Два города на Среднем Урале получат более 550 млн руб на развитие транспортных систем

Два города на Среднем Урале получат более 550 млн руб на развитие транспортных систем
Два города на Среднем Урале получат более 550 млн руб на развитие транспортных систем
Вчера, 19:26ОбществоФото: 1MiMediainvest.ru
Два города в Свердловской области — Нижний Тагил и Екатеринбург — получат из областного бюджета 553 миллиона рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Это должно улучшить дорожную и экологическую обстановку.

В Свердловской области продолжается реализация национальных проектов. Один из них- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — стал предметом обсуждения на очередном заседании правительства региона, состоявшемся 20 января под руководством губернатора Евгения Куйвашева.

Главный итог — принятие постановления о выделении средств двум муниципалитетам на развитие интеллектуальных транспортных систем. Для достижения этой цели Нижний Тагил и Екатеринбург в течение двух ближайших лет получат 553 млн рублей. Город трудовой доблести получит 62,2 миллиона рублей в этом году и почти 72 миллиона рублей годом позже. А столица Среднего Урала — 194 миллиона рублей и 224,8 миллиона рублей, соответственно.

Проект по внедрению интеллектуальных транспортных систем в Свердловской области стартовал два года назад и на него возлагаются большие надежды. Он должен разгрузить от транспорта важнейшие дорожные артерии, увеличить сохранность асфальтового покрытия и безопасность движения по нему. Следствием этого станет улучшение экологии, ведь количество вредных выхлопов в обозримой перспективе уменьшится.

Для мониторинга ситуации в режиме реального времени улично-дорожную сеть планируют обеспечить самым различным оборудованием, в том числе специальными программными комплексами получения и анализа информации. Также предусмотрено внедрение цифровых систем управления.

В прошлом году в Екатеринбурге на специальных транспортных средствах установили пять видеокамер. Проезжая по городу, эти «умные» машины осуществляли сбор важнейшей информации о состоянии дорожного покрытия, а также мониторинг небезопасных участков.

А еще на перекрестках областного центра появилось более 200 камер видеонаблюдения. Состояние транспортного потока в режиме «он-лайн» в настоящее время анализируют 30 видеодетекторов. Два дорожных информационных табло и 13 знаков переменной информации на шести перекрёстках, не дают водителям сбиться с нужного курса. И даже трамваи в Екатеринбурге тоже «умные»: в 34 вагонах установлено 102 детектора подсчета пассажиров.

«Умные остановки» — тема отдельная. Всего таких павильонов в городе пока 28. Они оснащены интерактивной картой Екатеринбурга, модулями Wi-Fi и розетками для подзарядки мобильных телефонов. Также в областном центре продолжается модернизация светофоров и оснащение их «умными» детекторами.

В Нижнем Тагиле модернизировали светофоры на 26 перекрестках, установили 15 детекторов транспорта, внедрили подсистему управления «умными» остановками и 10 электронных информационных табло для них. Еще велась доработка и донастройка информационных систем и разрабатывалось программное обеспечение для управления маршрутами общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

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ЕкатеринбургНижний Тагил
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