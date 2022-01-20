Два города на Среднем Урале получат более 550 млн руб на развитие транспортных систем

Два города в Свердловской области — Нижний Тагил и Екатеринбург — получат из областного бюджета 553 миллиона рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Это должно улучшить дорожную и экологическую обстановку.

В Свердловской области продолжается реализация национальных проектов. Один из них- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — стал предметом обсуждения на очередном заседании правительства региона, состоявшемся 20 января под руководством губернатора Евгения Куйвашева. Главный итог — принятие постановления о выделении средств двум муниципалитетам на развитие интеллектуальных транспортных систем. Для достижения этой цели Нижний Тагил и Екатеринбург в течение двух ближайших лет получат 553 млн рублей. Город трудовой доблести получит 62,2 миллиона рублей в этом году и почти 72 миллиона рублей годом позже. А столица Среднего Урала — 194 миллиона рублей и 224,8 миллиона рублей, соответственно. Проект по внедрению интеллектуальных транспортных систем в Свердловской области стартовал два года назад и на него возлагаются большие надежды. Он должен разгрузить от транспорта важнейшие дорожные артерии, увеличить сохранность асфальтового покрытия и безопасность движения по нему. Следствием этого станет улучшение экологии, ведь количество вредных выхлопов в обозримой перспективе уменьшится. Для мониторинга ситуации в режиме реального времени улично-дорожную сеть планируют обеспечить самым различным оборудованием, в том числе специальными программными комплексами получения и анализа информации. Также предусмотрено внедрение цифровых систем управления. В прошлом году в Екатеринбурге на специальных транспортных средствах установили пять видеокамер. Проезжая по городу, эти «умные» машины осуществляли сбор важнейшей информации о состоянии дорожного покрытия, а также мониторинг небезопасных участков. А еще на перекрестках областного центра появилось более 200 камер видеонаблюдения. Состояние транспортного потока в режиме «он-лайн» в настоящее время анализируют 30 видеодетекторов. Два дорожных информационных табло и 13 знаков переменной информации на шести перекрёстках, не дают водителям сбиться с нужного курса. И даже трамваи в Екатеринбурге тоже «умные»: в 34 вагонах установлено 102 детектора подсчета пассажиров. «Умные остановки» — тема отдельная. Всего таких павильонов в городе пока 28. Они оснащены интерактивной картой Екатеринбурга, модулями Wi-Fi и розетками для подзарядки мобильных телефонов. Также в областном центре продолжается модернизация светофоров и оснащение их «умными» детекторами. В Нижнем Тагиле модернизировали светофоры на 26 перекрестках, установили 15 детекторов транспорта, внедрили подсистему управления «умными» остановками и 10 электронных информационных табло для них. Еще велась доработка и донастройка информационных систем и разрабатывалось программное обеспечение для управления маршрутами общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

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