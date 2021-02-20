В Нижнем Тагиле в психиатрической больнице проведут ремонт за 1,1 миллиона рублей

Исполнителю требуется осуществить общестроительные работы по отделке помещений отделения на втором этаже здания психиатрической больницы. Согласно техзаданию, подрядчик выполняет работы своими силами с использованием собственных материалов и оборудования. Необходимо будет провести демонтажные работы, в частности, очистить стены от старой краски, потолков от плесени, снять старые обои, разобрать покрытия пола из линолеума, убрать деревянные плинтуса, заделать выбоины в бетонном основании пола. По отделочным работам надо будет обработать потолки противогрибковыми средствами и окрасить их, оклеить стены стеклообоями, отремонтировать пол.