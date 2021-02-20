В Нижнем Тагиле в психиатрической больнице проведут ремонт за 1,1 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле в психиатрической больнице проведут ремонт за 1,1 миллиона рублей

Сегодня, 16:56ОбществоФото: pixabay.com
ГАУЗ СО «Психиатрическая больница №7» ищет подрядчика для осуществления текущего ремонта здания лечебного корпуса по улице Монтажников, 80. Начальная цена договора составляет 1,1 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена сайте госзакупок.

Исполнителю требуется осуществить общестроительные работы по отделке помещений отделения на втором этаже здания психиатрической больницы. Согласно техзаданию, подрядчик выполняет работы своими силами с использованием собственных материалов и оборудования. Необходимо будет провести демонтажные работы, в частности, очистить стены от старой краски, потолков от плесени, снять старые обои, разобрать покрытия пола из линолеума, убрать деревянные плинтуса, заделать выбоины в бетонном основании пола. По отделочным работам надо будет обработать потолки противогрибковыми средствами и окрасить их, оклеить стены стеклообоями, отремонтировать пол.

Заявки на участие можно подавать с 18 февраля по 1 марта, итоги подведут 5 марта. Время выполнения работ по договору будут считаться со дня заключения договора не более тридцати дней.

Напомним, в ноябре городская больница №4 за 2,6 миллиона рублей искала подрядчика на ремонт травматологии и кардиологии, а также хозяйственного корпуса.

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