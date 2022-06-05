6,5 тонн молочной продукции оказалось бракованной в 2021 году в Свердловской области

6,5 тонн молочной продукции оказалось бракованной в 2021 году в Свердловской области
6,5 тонн молочной продукции оказалось бракованной в 2021 году в Свердловской области
Сегодня, 15:48ОбществоФото: 1MI
9,7% от проверенной Роспотребнадзором молочной продукции в 2021 году, оказалось некачественной, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего специалистами было проверено 66,5 тонн и исследовано в лабораториях 13,8 тысячи проб данной продукции на фальсификацию удельного веса, микроорганизмы, физико-химические, санитарно-химические и другие показатели.

Кроме того, сотрудники ведомства провели 638 выездных проверок на объектах и выявили 152 нарушения. Вся некачественная продукция была изъята и отправлена на уничтожение.

Также в отношении нарушителей за прошедший год составлено 162 протокола об административном правонарушении на сумму 3,4 миллиона рублей. Теперь виновные должны устранить недостатки согласно выданным предписаниям.

Напомним, в 2021 году более 30% кондитерских изделий в Свердловской области оказались некачественными. Проверки проводил Роспотребнадзор на 141 объекте региона.

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Свердловская областьРоспотребнадзорбракмолочная продукция
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