В Свердловской области рассматривается перевод врачей на усиленный режим

По словам пресс-секретаря областного минздрава Константина Шестакова, пока в такой мере нет необходимости, врачи справляются с существующей нагрузкой. Однако, если документ будет подписан, то отпуска придется отложить. При этом, отметил Шестаков, врачи готовы к такому развитию событий.