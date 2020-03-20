В Свердловской области рассматривается перевод врачей на усиленный режим
Сегодня, 17:13ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области из-за коронавируса рассмотрен вопрос о переводе медиков на усиленный режим. Если решение будет принято, то отпуска, намеченные на апрель–май, придется перенести, пишет 66.ру.
Сюжеты: Коронавирус
По словам пресс-секретаря областного минздрава Константина Шестакова, пока в такой мере нет необходимости, врачи справляются с существующей нагрузкой. Однако, если документ будет подписан, то отпуска придется отложить. При этом, отметил Шестаков, врачи готовы к такому развитию событий.
В некоторых регионах России из-за вспышки коронавируса отпуска медикам уже перенесены. Такие меры предприняты в Мурманской и Московской областях, а также в ЯНАО.
Карта распространения коронавируса в России
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