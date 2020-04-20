Евгений Куйвашев ответил на вопрос о введении пропусков на перемещения граждан
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на данный момент не намерен вводить в регионе электронную систему для контроля перемещений граждан. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
По его словам, пока эпидемиологическая обстановка не требует таких кардинальных мер. Он отметил, что за соблюдением особого режима следит министерство общественной безопасности, Роспотребнадзор и органы внутренних дел. Они проводят с людьми разъяснительную работу.
Но к каждому полицейского не приставишь. Надеюсь, что люди все-таки поймут, почему сегодня так важно оставаться дома, пояснил губернатор во время ответа на один из вопросов подписчикам в Instagram.
Он также призвал свердловчан обратить внимание на США и Испанию, где события развиваются по негативному сценарию. Он отметил, что это обусловлено пренебрежением граждан к ограничениям.
На данный момент в Свердловской области зарегистрирован 141 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них шесть человек находятся в тяжелом состоянии, около 30 в состоянии средней тяжести.