Евгений Куйвашев ответил на вопрос о введении пропусков на перемещения граждан

По его словам, пока эпидемиологическая обстановка не требует таких кардинальных мер. Он отметил, что за соблюдением особого режима следит министерство общественной безопасности, Роспотребнадзор и органы внутренних дел. Они проводят с людьми разъяснительную работу.

Но к каждому полицейского не приставишь. Надеюсь, что люди все-таки поймут, почему сегодня так важно оставаться дома, пояснил губернатор во время ответа на один из вопросов подписчикам в Instagram.

Он также призвал свердловчан обратить внимание на США и Испанию, где события развиваются по негативному сценарию. Он отметил, что это обусловлено пренебрежением граждан к ограничениям.