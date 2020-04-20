Нижний Тагил вошел в десятку городов России с высоким уровнем жизни
Нижний Тагил вошел в десятку городов с самым высоким уровнем жизни в России, сообщает «Российская Газета».
Кроме того, в первой десятке оказались Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Севастополь, Тверь, Калуга, Архангельск, Тула и Нижний Новгород.
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ провели опрос среди жителей городов с населением от 250 тысяч человек, чтобы изучить, насколько люди довольны качеством жизни.
Вопросы были направлены на различные аспекты жизни, начиная с уровня социальной напряженности социальной среды, заканчивая готовностью переезда в другой город.
В Нижнем Тагиле уровень напряженности социальной среды низкий. Кроме того, он невысокий в Грозном, Набережных Челнах, Новороссийске и других. При этом, наиболее высоким уровнем социальной напряженности отличается Саранск, Барнаул, Иркутск, Томск и другие.
Самые высокие доходы, по данным на первый квартал 2020 года, отмечались в Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже, Нижневартовске. При этом, самая низкая потребительская активность в Якутстке, Владикавказе, Улан-Удэ, Астрахани и других.
Чаще всего уехать из города хотят жители Новокузнецка, Архангельска, Мурманска и других. Реже всего уехать из города хотят жители Махачкалы, Грозного, Саранска и других.