В Екатеринбурге на Октябрьской площади появилась надпись «Сквер наш!»

Объект появился сегодня утром, 20 мая.

Эту дату художник выбрал потому, что 20 мая 2019 года в Екатеринбурге завершился конфликт людей, которые выступали за и против строительства храма Святой Екатерины.

Данный арт-объект уже не первый, который изобразили в сквере у театра Драмы. Ранее там был нарисован автомобильный ароматизатор-елочка с подписью «Освежитель для города», а также появлялись изображения митрополита Кирилла, владельцев УГМК и РМК Андрея Козицына и Игоря Алтушкина.