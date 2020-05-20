В Екатеринбурге на Октябрьской площади появилась надпись «Сквер наш!»
В Екатеринбурге на Октябрьской площади местный художник Роман Инк изобразил граффити «Сквер наш!», сообщает «Уральский меридиан».
Объект появился сегодня утром, 20 мая.
Эту дату художник выбрал потому, что 20 мая 2019 года в Екатеринбурге завершился конфликт людей, которые выступали за и против строительства храма Святой Екатерины.
Данный арт-объект уже не первый, который изобразили в сквере у театра Драмы. Ранее там был нарисован автомобильный ароматизатор-елочка с подписью «Освежитель для города», а также появлялись изображения митрополита Кирилла, владельцев УГМК и РМК Андрея Козицына и Игоря Алтушкина.
Конфликт в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге произошел год назад. За временным забором планировалось строительство храма Святой Екатерины. По обе стороны конфликта оказались жители города. В результате обсуждение вопроса строительства храма перешло на уровень рабочей группы. Впервые в стране было проведено общегородское голосование, по результатам которого для строительства храма выбрали площадку на месте Приборостроительного завода.