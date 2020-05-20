В «Красном и белом» ответили на угрозу Куйвашева отозвать лицензию

В пресс-службе сети рассказали, что не владеют информацией об аннулировании лицензии. Также там пояснили, что все требования, которые предъявляются к продаже алкоголя, они выполняют. Кроме того, представители торговой сети заявили, что практически все нарушения, выявленные в магазинах сотрудниками Роспотребнадзора, устранены.

По данным пресс-службы «Красного и белого», в регионе проверено 289 магазинов. Представители Роспотребнадзора выявили нарушения, среди которых значится отсутствие бактерицидных ламп. Также запас дезинфицирующих и антисептических средств в магазинах рассчитан на пять дней, вместо 15, покупателей пускали в помещения без масок. В Нижнем Тагиле 20 мая проверили два магазина сети «Красное и белое», где выявили аналогичные нарушения.