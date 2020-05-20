Свердловское Заксобрание вернется к «докоронавирусному» режиму работы
Со следующей недели законодательное собрание Свердловской области вернется к прежнему режиму работы, как до пандемии коронавируса, сообщает «Коммерсантъ».
Как рассказали изданию в пресс-службе регионального парламента, все депутаты и помощники прошли тестирование на коронавирус и получили отрицательные результаты.
В дистанционном режиме депутаты работали с 30 апреля.
По словам председателя свердловского заксобрания Людмилы Бабушкиной, профильные комитеты должны завершить подготовку к очередному заседанию парламента. Планируется, что 25 мая пройдет комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности, а 28 мая — комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политики.
Бабушкина отметила, что некоторые ограничения будут сохранены. В частности, на заседаниях обязательно будут использоваться защитные маски и средства гигиены, а при рассадке в залах будет соблюдаться социальная дистанция. Кроме того, в работе комитетов будет участвовать ограниченное количество приглашенных.