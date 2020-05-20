Свердловское Заксобрание вернется к «докоронавирусному» режиму работы

Как рассказали изданию в пресс-службе регионального парламента, все депутаты и помощники прошли тестирование на коронавирус и получили отрицательные результаты.

В дистанционном режиме депутаты работали с 30 апреля.

По словам председателя свердловского заксобрания Людмилы Бабушкиной, профильные комитеты должны завершить подготовку к очередному заседанию парламента. Планируется, что 25 мая пройдет комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности, а 28 мая — комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политики.