Каменск-Уральский получил звание «Город трудовой доблести»

На заседании правительства Свердловской области, которое состоялось 20 мая, были приняты постановления о присвоении данного звания еще трем уральским городам — Ирбиту, Первоуральску и Серову.
По словам главы Каменска-Уральского Алексея Герасимова, звания для города ожидали еще в 2020 году, пишет Е1.
Это значимое и долгожданное событие для нашего города, для всех наших горожан, как потомков тех людей, которые ковали победу здесь в тылу, заявил Алексей Герасимов.
В честь данного события в городе будет установлена стела. Однако пока неизвестно, смогут ли ее возвести в 2021 году. Также мэр отметил, что на территории Каменска-Уральского состоятся локальные мероприятия и прогремит салют.
Напомним, 2 июля 2020 года стало известно, что Нижнему Тагилу было присвоено звание «Города трудовой доблести». Также Владимир Путин поддержал присвоение данного звания Екатеринбургу и еще 18 городам.