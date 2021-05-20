Шесть лет тюрьмы получил сбивший троих пешеходов в Екатеринбурге водитель

Шесть лет тюрьмы получил сбивший троих пешеходов в Екатеринбурге водитель
Шесть лет тюрьмы получил сбивший троих пешеходов в Екатеринбурге водитель
Сегодня, 15:04ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Шесть лет и шесть месяцев тюрьмы строгого режима получил водитель Honda, сбивший троих пешеходов на Фурманова в Екатеринбурге.

Осужденный Владимир Пузырев также будет обязан выплатить компенсацию в размере 1,4 миллиона рублей потерпевшим Екатерине Норицыной и Андрею Медведеву, пишет «КП-Екатеринбург».

Еще 130 тысяч рублей за причиненный ущерб будет выплачено в адрес управления дорог Екатеринбурга.

Напомним, ДТП произошло в Екатеринбурге 14 ноября 2018 года. Пузырев, который ехал на Honda CR-V по улице Фурманова выехал на тротуар и сбил пешеходов. Пострадали три человека, в том числе ребенок в коляске, который впал в кому. Виновник аварии был приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима, однако подал апелляцию. В августе 2021 года приговор был отменен, а дело направлено на пересмотр. Обвинение запрашивало 10 лет колонии.

Сюжеты:
Екатеринбург
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