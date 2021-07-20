Новый садик на 170 мест планируется построить на Гальянке в Нижнем Тагиле

Новый садик на 170 мест планируется построить на Гальянке в Нижнем Тагиле
Новый садик на 170 мест планируется построить на Гальянке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:31ОбществоФото: pixabay.com
Определен подрядчик для инженерных изысканий для строительства детсада на 170 мест в жилом районе «Александровский» на ГГМ в Нижнем Тагиле.

Всего на аукцион заявилось две компании. Победителем закупки стало ООО «Тисизгео» из Нижнего Тагила. Компания снизила изначальную цену контракта с 324 до 251 тысячи рублей.

Заказчиком выступает МБУ «Тагилгражданпроект», работы необходимо закончит в течение 21 календарного дня с момента заключения контракта.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо провести инженерные изыскания для разработки проектной и рабочей документации для строительства нового детского сада. В ходе работ нужно выполнить маршрутные наблюдения с описанием признаков загрязнения площадки, определить наличие возбудителей кишечных инфекций, оценить химическое загрязнение поверхностных вод и так далее.

Также нужно спроектировать сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

ООО «Тисизгео» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2009 году. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляет технические консультации.

Гарантия на работы составляет пять лет. Контракт действует с момента заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств по контракту до 31 декабря 2021 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле объявлен аукцион на поиск подрядчика, который выполнит комплексные инженерные изыскания для детского сада на 270 мест на улице Захарова. Начальная сумма контракта составляет 166 тысяч рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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