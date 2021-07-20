Новый садик на 170 мест планируется построить на Гальянке в Нижнем Тагиле

Определен подрядчик для инженерных изысканий для строительства детсада на 170 мест в жилом районе «Александровский» на ГГМ в Нижнем Тагиле.

Всего на аукцион заявилось две компании. Победителем закупки стало ООО «Тисизгео» из Нижнего Тагила. Компания снизила изначальную цену контракта с 324 до 251 тысячи рублей. Заказчиком выступает МБУ «Тагилгражданпроект», работы необходимо закончит в течение 21 календарного дня с момента заключения контракта. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо провести инженерные изыскания для разработки проектной и рабочей документации для строительства нового детского сада. В ходе работ нужно выполнить маршрутные наблюдения с описанием признаков загрязнения площадки, определить наличие возбудителей кишечных инфекций, оценить химическое загрязнение поверхностных вод и так далее. Также нужно спроектировать сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации. ООО «Тисизгео» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2009 году. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляет технические консультации. Гарантия на работы составляет пять лет. Контракт действует с момента заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств по контракту до 31 декабря 2021 года. Напомним, в Нижнем Тагиле объявлен аукцион на поиск подрядчика, который выполнит комплексные инженерные изыскания для детского сада на 270 мест на улице Захарова. Начальная сумма контракта составляет 166 тысяч рублей. Для нового детского сада на ГГМ в Нижнем Тагиле проведут изыскания за 166 тысяч

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