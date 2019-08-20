Депутат Госдумы предложил установить мемориальную доску на доме, где жил Тетюхин
Сегодня, 12:26ОбществоФото: Уральский клинико-реабилитационный центр
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Андрей Альшевских, депутат Госдумы от Свердловской области, предложил установить мемориальную доску на доме в Верхней Салде, где жил Владислав Тетюхин.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда, Нижний Тагил
Депутат написал на своей странице в Facebook, что для него Тетюхин отличался от других бизнесменов из списка Forbes.
Большую часть жизни Владислав Валентинович прожил в Верхней Салде, в типовой для малого города трёхэтажке на Карла Либкнехта. Считаю, что на доме должна быть мемориальная доска в честь легендарного земляка,отметил Альшевских.
Напомним, ранее на здании госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле появилась табличка с именем его основателя. Решение о присвоении госпиталю имени Тетюхина поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Тетюхин основал Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр на средства, полученные от продажи акций ВСМПО-Ависма. Меценат скончался 11 апреля на 87 году жизни.
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