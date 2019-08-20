Депутат Госдумы предложил установить мемориальную доску на доме, где жил Тетюхин

Депутат написал на своей странице в Facebook, что для него Тетюхин отличался от других бизнесменов из списка Forbes.

Большую часть жизни Владислав Валентинович прожил в Верхней Салде, в типовой для малого города трёхэтажке на Карла Либкнехта. Считаю, что на доме должна быть мемориальная доска в честь легендарного земляка,отметил Альшевских.

Напомним, ранее на здании госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле появилась табличка с именем его основателя. Решение о присвоении госпиталю имени Тетюхина поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.