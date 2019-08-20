В Нижнем Тагиле из колонии досрочно вышел полицейский, осужденный на 5 лет за взятку
Сегодня, 19:55ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Из колонии в Нижнем Тагиле освободился бывший руководитель отдела управления собственной безопасности МВД по Петербургу Юрий Тимченко, осужденный за взятку, сообщает «Интерфакс».
Сюжеты: Нижний Тагил
Тимченко вышел на свободу условно-досрочно. Экс-полковника полиции арестовали в 2016 году. Следствие установило, что он потребовал взятку в 100 млн рублей за прекращение уголовного дела о неуплате налогов логистической компанией «Деловые линии». Также бывший полицейский пообещал снять арест со счетов компании, ан которых находились 1,5 млрд рублей. В 2018 году суд приговорил Тимченко к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 400 тысяч рублей.
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