Екатеринбуржцу грозит до шести лет тюрьмы за угон машины с помощью автоэвакуатора

Екатеринбуржцу грозит до шести лет тюрьмы за угон машины с помощью автоэвакуатора

Сегодня, 11:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге местного жителя обвиняют в совершении угона машины с улицы с помощью автоэвакуатора. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В отношении мужчины 1993 года рождения утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, в период до 20 марта текущего года неизвестный, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заметил автомобиль «Nissan Patrol» стоимостью 380 тысяч рублей, расположенный около дома на набережной Рабочей молодежи. В дальнейшем он решил угнать автомобиль.

Для реализации умысла, неустановленное лицо обратилось к обвиняемому и предложило похитить автомобиль. Обвиняемый согласился на предложение.

Вместе злоумышленники разработали план, согласно которому неустановленное лицо должно было изготовить и передать поддельное свидетельство о регистрации автомобиля, а обвиняемый должен был найти эвакуатор и предъявить подложный документ водителю.

Далее обвиняемый, находясь возле автомобиля, вызвал автоэвакуатор.

Незнакомому водителю обвиняемый предъявил подложные документы, после чего автомобиль был погружен.

Обвиняемый после совершения преступления скрылся с места и распорядился транспортом по своему усмотрению.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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