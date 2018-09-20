Екатеринбуржец зарегистрировал 9 274 иностранцев на 16,07 кв. м.

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Житель Екатеринбурга выплатит штраф в размере 400 тыс. рублей за фиктивную постановку на регистрационный учет 9 274 иностранцев.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что с октября 2015 года по апрель 2018 года житель Екатеринбурга ставил на регистрационный учет иностранных граждан, за что получал плату в размере от 1,5 до 5 тыс. рублей.
При этом мужчина лжесвидетельствовал о постоянном пребывании вышеупомянутых граждан в квартире на улице Баумана, площадь которой составляет 16,07 кв. м.
Мировой судья судебного участка № 7 Орджоникидзевского судебного района Екатеринбурга признал обвиняемого виновным и назначил ему штраф в размере 400 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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