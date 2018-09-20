Судьи перестанут сажать россиян за бездумные лайки и репосты в интернете

Верховный суд РФ начал рассмотрение вопроса о бездумных репостах в интернете и уголовную ответственность за них.
Изменения коснутся постановления пленума «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 года.
По мнению представителей Верховного суда, при рассмотрении уголовных дел, связанных с репостами и лайками в интернете, необходимо учитывать контекст публикаций. Также отмечается, что каждый гражданин России имеет право делиться информацией.
Судьи должны будут давать оценку предполагаемому преступлению, исходя из намерений человека и опасности его поступка для общества. Кроме того, важным фактором при оценке действий обвиняемых будет то, насколько они активно ведут свои страницы в интернете.В будущем в России могут быть организованы специальные органы,которые будут заниматься рассмотрением уголовных интернет-дел, пишет РБК.