Сразу три варианта индексации пенсии будут рассмотрены в Госдуме

Когда правительство ставит задачу трехпроцентного роста ВВП, естественно, для ее выполнения потребуются рабочие руки. А если мы посмотрим, то значительную их часть составляют работающие пенсионеры. Пять миллионов из них отказались от официального трудоустройства после того, как пенсия для них перестала индексироваться,отметил сенатор Василий Иконников.