Сразу три варианта индексации пенсии будут рассмотрены в Госдуме

Госдума рассмотрит три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает «Известиям» со ссылкой на источник в парламенте.

Заседание пройдет 29 октября. Авторами инициатив является сенатор Василий Иконников, а также фракций ЛДПР и «Справедливой России». Они считают, что документы стоит объединить и взять в расчет непосредственно при принятии бюджета на 2021 год. 184 миллиарда, 368 миллиарда или 1,3 триллиард рублей может понадобиться в связи с параметрами и сроками выплат. Ранее президентом РФ было поручено кабмину заняться проработкой вопроса о восстановлении индексации. Когда правительство ставит задачу трехпроцентного роста ВВП, естественно, для ее выполнения потребуются рабочие руки. А если мы посмотрим, то значительную их часть составляют работающие пенсионеры. Пять миллионов из них отказались от официального трудоустройства после того, как пенсия для них перестала индексироваться,отметил сенатор Василий Иконников. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, автор еще одного законопроекта Ярослав Нилов подчеркнул, что данная отклоненная инициатива не первая, которая по итогу принимается после вмешательства Владимира Путина. Так, например, было с появлением горячего питания в школах. Как член фракции ЛДПР я поддерживаю все законопроекты. Там разные расходы от самых минимальных до компенсации за все последние пять лет. Но если выбирать, то лучше возврат индексации с определенными ограничениями, чем отсутствие индексации, вообще,прокомментировал ситуацию Ярослав Нилов. Напомним, для работающих пенсионеров индексация не осуществляется с 2016 года. Такое решение было принято из-за дефицита ПФР, который компенсируется за счет трансфертов из федерального бюджета.

