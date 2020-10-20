В Нижнем Тагиле к жилым домам на ГГМ будет проведена новая канализация

В Нижнем Тагиле к жилым домам на ГГМ будет проведена новая канализация

Сегодня, 14:29Общество
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика для выполнения комплексных инженерных изысканий для строительства сети канализации жилых домов по улицам Верескова, Пришвина, Большая Гальянская, Малая Гальянская.

В частности, требуется выполнить инженерно-геодезические изыскания II категории сложности. Должна быть проведена топографическая съемка в масштабе 1:500, а также отмечена река Большая Гальянка. Кроме того, подрядчик должен выполнить планы подземных коммуникаций на застроенных территориях с использованием трубокабелеискателей и изучить инженерно-геологические условия площадки.

Работы должны быть выполнены в течение 21 календарного дня с момента заключения договора.

Начальная стоимость контракта составляет 625,9 тысячи рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 29 октября.

Напомним в начале июня мэрия Нижнего Тагила искала подрядчика на проведение наружных сетей к строящемуся дому в поселке Уралец. Начальная сумма контракта составила 14,7 миллиона рублей. Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести к месту строительства наружные сети водоснабжения, канализации, тепловые сети и электроснабжение.

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