В Нижнем Тагиле к жилым домам на ГГМ будет проведена новая канализация

В частности, требуется выполнить инженерно-геодезические изыскания II категории сложности. Должна быть проведена топографическая съемка в масштабе 1:500, а также отмечена река Большая Гальянка. Кроме того, подрядчик должен выполнить планы подземных коммуникаций на застроенных территориях с использованием трубокабелеискателей и изучить инженерно-геологические условия площадки.