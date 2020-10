В Нижнем Тагиле к жилым домам на ГГМ будет проведена новая канализация

Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика для выполнения комплексных инженерных изысканий для строительства сети канализации жилых домов по улицам Верескова, Пришвина, Большая Гальянская, Малая Гальянская.

В частности, требуется выполнить инженерно-геодезические изыскания II категории сложности. Должна быть проведена топографическая съемка в масштабе 1:500, а также отмечена река Большая Гальянка. Кроме того, подрядчик должен выполнить планы подземных коммуникаций на застроенных территориях с использованием трубокабелеискателей и изучить инженерно-геологические условия площадки. Работы должны быть выполнены в течение 21 календарного дня с момента заключения договора. Начальная стоимость контракта составляет 625,9 тысячи рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 29 октября. Напомним в начале июня мэрия Нижнего Тагила искала подрядчика на проведение наружных сетей к строящемуся дому в поселке Уралец. Начальная сумма контракта составила 14,7 миллиона рублей. Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести к месту строительства наружные сети водоснабжения, канализации, тепловые сети и электроснабжение. Прокладка наружных сетей к новому дому в Уральце обойдется в 14 миллионов рублей

