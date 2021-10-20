Школы № 56 и № 72 объединят в Нижнем Тагиле

МБОУ СОШ № 56 прекратит свое существование как юридическое лицо, следует из постановления Администрации Нижнего Тагила.
Цель слияния — повышение качества использования материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов. Такое решение приняли после заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации.
В школах № 56 и № 72 в беседе с редакцией TagilCity.ru информацию комментировать отказались, перенаправив обращение в Управление образования Нижнего Тагила.
Напомним, в 2019 году в школе № 72 сделали капитальный ремонт за 80 млн рублей. ЗАО «Стройкомплекс» поменяло электросети, системы отопления и водоснабжения. Также компания отремонтировала фасад здания, обновила внутреннюю отделку и заменила кровлю. Этап благоустройства территории школы был запланирован на 2022 год.
Обучающиеся и педагоги 72-й школы во время ремонта находились в здании школы № 56, которое ранее открылось после капремонта за 120 млн рублей. От старой постройки ОУ № 56 оставались только стены. Подрядчик менял все инженерные сети, укреплял стены подвала и выполнял отделочные работы.