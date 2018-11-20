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15-20 млн руб: бюджет строительства свердловских школьных стадионов будет ограничен
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Younger pupils football pupils match sport action 3704390

15-20 млн руб: бюджет строительства свердловских школьных стадионов будет ограничен

Сегодня, 12:32ОбществоФото: maxpixel.net
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