15-20 млн руб: бюджет строительства свердловских школьных стадионов будет ограничен

На 2019 год от муниципалитетов Свердловской области поступили заявки на строительство 48 школьных стадионов, на эти цели потребуется не менее 400 млн рублей.

Региональное министерство общего и профессионального образования предложило выделить из областного бюджета не более 20 млн рублей на строительство каждого стадиона.

Председатель комитета Законодательного собрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков заявил, что в случае, если муниципалитеты планируют строительство на большую сумму, они могут самостоятельно найти инвестора. Однако если возникнут проблемы с инвестициями у них останется возможность оборудовать стадиона на сумму выделенных субсидий.